У Мережі з'явилося відео, як український морський дрон вражає розвідувальний корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту Росії. Відео опублікував у Telegram волонтер Ігор Лаченков.

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"А ось і морський дрончик добрався до руснявого корабля "Іван Хурс". Вчора русня казала, що всі збили, але це ж русня", – написав Лаченков.

На відео з камери дрона зафіксовано, як він наближається до корабля. З корабля по дрону стріляють – про це говорять фонтанчики води, що з'являються біля дрона. Морський безпілотник підходить до борту корабля, і відео переривається – це значить, дрон вразив ціль.

Учора, 24 травня, міноборони Росії звинуватило Україну в тому, що ЗСУ "атакували трьома безпілотними швидкохідними катерами корабель "Іван Хурс" Чорноморського флоту, який виконує завдання щодо забезпечення безпеки функціонування газових трубопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік".

Росіяни заявили, що знищили всі три безпілотні катери, але при цьому показали відео ліквідації лише одного морського дрона. При цьому не відомо, де та коли знято це відео.

ДОВІДКА. "Іван Хурс" – розвідувальний корабель, призначений для забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами системи ПРО. Це один із найсучасніших і рідкісних кораблів російського флоту. "Іван Хурс" прийняли до складу ВМС РФ у червні 2018 року.

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29 жовтня 2022 року надводні та повітряні дрони вдарили по флоту РФ у Севастополі. LIGA.net писала розбір на тему цього прецеденту.

писала розбір на тему цього прецеденту. Вночі 24 квітня 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Російські пропагандистські ЗМІ заявили про атаку надводних дронів на Чорноморський флот РФ у Севастопольській бухті. Пізніше також з'явилось відео.

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