В Сети появилось видео, как украинский морской дрон поражает разведываетльный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота России. Видео опубликовал в Telegram волонтер Игорь Лаченков.

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"А вот и морской дрончик добрался до русского корабля "Иван Хурс"

Вчера русня говорила что все сбили, но это же русня", – написал Лаченков.

На видео с камеры дрона зафиксировано, как он приближается к кораблю. С корабля по дрону стреляют – об этом говорят фонтанчики воды, появляющиеся возле дрона. Морской беспилотник подходит вплотную к борту корабля и видео прерывается – это значит, дрон поразил цель.

Вчера, 24 мая, минобороны России обвинило Украину в том, что ВСУ "атаковали тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Россияне заявили, что уничтожили все три беспилотных катера, но при этом показали видео ликвидации только одного морского дрона. При этом неизвестно, где и когда снято это видео.

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