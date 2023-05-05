Президент Владимир Зеленский намекнул на успешные атаки украинских морских дронов на вражеские цели. Об этом он сказал, выступая на саммите по случаю первой годовщины создания фандрейзинговой платформы United24.
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"Делаются мощные вещи. К примеру, United24 помогает создавать первый в мире флот морских дронов. И это очень круто. И это восхищает. А когда они еще находят… И они находят", – с улыбкой сказал Зеленский, и в зале тоже засмеялись и начали аплодировать.
Он добавил, что государство оснащает украинских воинов: "Не будем продолжать эту тему, хотя очень приятно".
- 29 октября 2022 года надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. LIGA.net писала разбор на тему этого прецедента.
- Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте. Позже также появилось видео.
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