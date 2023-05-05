Президент Владимир Зеленский намекнул на успешные атаки украинских морских дронов на вражеские цели. Об этом он сказал, выступая на саммите по случаю первой годовщины создания фандрейзинговой платформы United24.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Делаются мощные вещи. К примеру, United24 помогает создавать первый в мире флот морских дронов. И это очень круто. И это восхищает. А когда они еще находят… И они находят", – с улыбкой сказал Зеленский, и в зале тоже засмеялись и начали аплодировать.

Он добавил, что государство оснащает украинских воинов: "Не будем продолжать эту тему, хотя очень приятно".

29 октября 2022 года надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. LIGA.net писала разбор на тему этого прецедента.

писала разбор на тему этого прецедента. Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте. Позже также появилось видео.

Читайте также: Украина собирает флот дронов-камикадзе. Какие у них характеристики и кто их еще использует

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.