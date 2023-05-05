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"А когда они еще находят…" Зеленский намекнул на успешные атаки морских дронов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 17:11
Видео: Офис президента
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Президент Владимир Зеленский намекнул на успешные атаки украинских морских дронов на вражеские цели. Об этом он сказал, выступая на саммите по случаю первой годовщины создания фандрейзинговой платформы United24.

"Делаются мощные вещи. К примеру, United24 помогает создавать первый в мире флот морских дронов. И это очень круто. И это восхищает. А когда они еще находят… И они находят", – с улыбкой сказал Зеленский, и в зале тоже засмеялись и начали аплодировать.

Он добавил, что государство оснащает украинских воинов: "Не будем продолжать эту тему, хотя очень приятно".

  • 29 октября 2022 года надводные и воздушные дроны ударили по флоту РФ в Севастополе. LIGA.net писала разбор на тему этого прецедента.
  • Ночью 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Российские пропагандистские СМИ заявили об атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ в Севастопольской бухте. Позже также появилось видео.

Читайте также: Украина собирает флот дронов-камикадзе. Какие у них характеристики и кто их еще использует

Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийвойнаКрымчерное мореморской дрон
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