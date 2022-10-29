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Атака украинских спецслужб на военную базу ЧФ РФ в Севастополе: эксклюзивное видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 16:26
Скриншот с видео
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Как сообщили LIGA.net источники в правоохранительных органах, за ночной атакой на базу ЧФ РФ стоят спецслужбы Украины. Источники также предоставили эксклюзивное видео ночной атаки на военные объекты РФ, включая военные корабли.

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Официально ни одна спецслужба до сих пор не подтвердила свое участие в организации уничтожения российских военных объектов. Однако утром в соцсетях Служба безопасности Украины было опубликовано троллинг-фото с подписью "пришло время бавовны".

  • Сегодня утром оккупанты в Севастополе сообщили об "атаке дронов" в акватории Севастопольской бухты. Минобороны РФ сообщило, что "незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боно-сетевое заграждение в бухте Южная".

  • В оперативном командовании "Юг" не подтвердили информацию о повреждениях российских кораблей в Севастопольской бухте. Спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона предположила, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски оккупантами ракет противовоздушной обороны.

    "Пока официального подтверждения нет, но есть абсолютно точно понимание, что при таком опасении боевых насекомых и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть обратная реакция. Поэтому когда по комарам бьют С-300, например, эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу...", – сказала Гуменюк, добавив, что "неудачный пуск ракет ПВО вполне может быть такой причиной".

Смотрите также: Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту

Вадим Ребрина
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Крым дрон севастополь спецслужбы чф рф
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