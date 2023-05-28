Новости | Российские дроны-камикадзе летят над Украиной. В Киеве и области работает ПВО
Российские дроны-камикадзе Shahed-136 атакуют Украину ночью 28 мая, в Киеве и области слышат взрывы. Обычно оккупанты запускают их не поодиночке, а сериями.
Вскоре после полуночи тревогу объявили в южных областях, вплоть до Кировоградской, чуть позднее – на самом севере. Днепропетровская область "покраснела" в 00:43, а в 00:45 – и Киевская (в 01:05 – столица). К часу ночи сирена завыла в Сумской, затем – в Житомирской.
01:06. Отдаленные звуки взрывов/выстрелов в Киевской области. В 01:10 ночи Киевская ОВА подтвердила – на подступах к столице работает ПВО.
01:12–01:15. Тревога в центре Украины: Винницкая, Черкасская и Полтавская области.
ВАЖНО! Вот список, что запрещено делать при дроновых атаках.
01:32. Херсонская область может спать – отбой.
01:36. "Шахеды" полетели (какая часть, неизвестно) на запад – "покраснели" Ровенская, Хмельницкая, а затем и Волынская области.
01:56. Киев слышит взрывы.
01:59. Отбой в Николаевской области.
02:03-02:06. Киев и пригород – работает ПВО! Громко.
Новость дополняется...
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