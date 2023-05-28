Российские дроны-камикадзе Shahed-136 атакуют Украину ночью 28 мая, в Киеве и области слышат взрывы. Обычно оккупанты запускают их не поодиночке, а сериями.

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Вскоре после полуночи тревогу объявили в южных областях, вплоть до Кировоградской, чуть позднее – на самом севере. Днепропетровская область "покраснела" в 00:43, а в 00:45 – и Киевская (в 01:05 – столица). К часу ночи сирена завыла в Сумской, затем – в Житомирской.

01:06. Отдаленные звуки взрывов/выстрелов в Киевской области. В 01:10 ночи Киевская ОВА подтвердила – на подступах к столице работает ПВО.

01:12–01:15. Тревога в центре Украины: Винницкая, Черкасская и Полтавская области.

ВАЖНО! Вот список, что запрещено делать при дроновых атаках.

01:32. Херсонская область может спать – отбой.

01:36. "Шахеды" полетели (какая часть, неизвестно) на запад – "покраснели" Ровенская, Хмельницкая, а затем и Волынская области.

01:56. Киев слышит взрывы.

01:59. Отбой в Николаевской области.

02:03-02:06. Киев и пригород – работает ПВО! Громко.

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СПРАВКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для геноцидной войны против Украины. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

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