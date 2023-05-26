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Экс-пилот ВВС США о помощи пехоте ВСУ: Сбрасывать ракеты с F-16 на плохих парней — видео видео

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26.05.2023, 11:15
Адам Кинзингер (скриншот)
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Бывший пилот ВВС США и экс-конгрессмен от Республиканской партии Адам Кинзингер утверждает, что наличие истребителей F-16 у Воздушных сил ВСУ уменьшит огромную потребность Украины в артиллерии, которую союзники не могут в полной мере удовлетворить. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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Он уточнил, что F-16 – многофункциональное оружие, машина может как вести боевые действия в воздухе, так и наносить удары по наземным целям.

По словам Кинзингера, армия США не "заточена" под ведение "серьезных артиллерийских боев": "Мы используем много воздушных сил и немного артиллерии, тогда как у россиян старый способ ведения боевых действий, они используют много артиллерии".

Именно поэтому, считает он, США и союзники не смогли удовлетворить потребности ВСУ в артиллерии, так как их вооруженные силы "не были созданы для этого".

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"Поэтому, если Украина получит многоцелевой истребитель, который сможет сбрасывать ракеты на плохих парней на вашей территории, то это частично уменьшит потребности в артиллерии. Это точно", – подчеркнул он.

Экс-конгрессмен считает, что наличие таких истребителей само по себе будет пугать оккупантов и "еще больше сломит моральный дух россиян".

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Євген Пилипенко
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