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Резников пригласил западных пилотов воевать на F-16 в Украине. Экс-пилот ВВС США поддержал

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 09:16
Резников пригласил западных пилотов воевать на F-16 в Украине. Экс-пилот ВВС США поддержал - Фото
Адам Кинзингер (Фото: NBC News)

Республиканец и бывший пилот ВВС США Адам Кинзингер поддержал предложение министра обороны Алексея Резникова о привлечении к войне на стороне Украины опытных пилотов из западных стран, умеющих управлять F-16. Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Это отличная идея. Я думаю, это возможно", – сказал он.

Он рассказал, что многие из опытных пилотов ВВС США, которые уволились из армии, пошли работать в авиакомпании и у них есть работа.

Однако есть пилоты, которые после увольнения нигде не работают, добавил он.

"У меня есть друг, с которым я летал в армии. Он украинец по происхождению. И он бы с радостью занялся чем-то подобным. Так что это здорово", – объяснил Кинзингер.

Он также привел пример Второй мировой войны.

"Еще до вступления США в войну многие американские пилоты уехали в Британию и летали на ее стороне против немцев", – рассказал он.

11 мая 2023 года глава Минобороны Резников пригласил в Иностранный легион Вооруженных Сил Украины летчиков, умеющих управлять истребителями F-16. Он сказал, что считает это предложение разумным.

  • 21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.
  • 22 мая в Министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.
  • 25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Великобритании.

Читайте полное интервью LIGA.net: Адам Кинзингер: F-16 станут геймченджером. Вселяют страх Божий в россиян

Милана Головань
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Алексей Резниковвойнаистребительобучениеf-16Адам Кинзингер
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