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Резников пригласил в Иностранный легион летчиков, которые умеют управлять F-16

11.04.2023, 00:11
Резников пригласил в Иностранный легион летчиков, которые умеют управлять F-16 - Фото
Алексей Резников, министр обороны Украины (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников пригласил в Иностранный легион Вооруженных Сил Украины летчиков, которые умеют управлять истребителями F-16. Об этом Резников сказал во время брифинга с и.о. министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

Журналист попросил прокомментировать предложение экс-военного США Александра Виндмана привлечь бывших американских военнослужащих к обслуживанию переданных Украине международными партнерами танков и другой военной техники.

Резников сказал, что считает такое предложение разумным.

"Если есть инженеры, которые готовы приехать и имеют опыт и доступ к соответствующим документам, мы готовы поддержать эту инициативу. Кстати, это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы принять участие, то Иностранный легион готов открыть свои двери", – сказал министр обороны.

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Наталія Медведєва
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f-16 самолет летчик авиация Алексей Резников
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