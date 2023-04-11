Резников пригласил в Иностранный легион летчиков, которые умеют управлять F-16

Министр обороны Алексей Резников пригласил в Иностранный легион Вооруженных Сил Украины летчиков, которые умеют управлять истребителями F-16. Об этом Резников сказал во время брифинга с и.о. министра обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном.

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Журналист попросил прокомментировать предложение экс-военного США Александра Виндмана привлечь бывших американских военнослужащих к обслуживанию переданных Украине международными партнерами танков и другой военной техники.

Резников сказал, что считает такое предложение разумным.

"Если есть инженеры, которые готовы приехать и имеют опыт и доступ к соответствующим документам, мы готовы поддержать эту инициативу. Кстати, это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, которые знают, как управлять F-16, и готовы принять участие, то Иностранный легион готов открыть свои двери", – сказал министр обороны.

В Воздушных силах уверены, что программа подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов.

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Наталія Медведєва

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