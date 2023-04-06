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Для украинцев обучение на истребителях F-16 можно значительно сократить – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 13:19
Для украинцев обучение на истребителях F-16 можно значительно сократить – Воздушные силы - Фото
Сергей Голубцов (Скриншот видео)

Программа подготовки украинских летчиков на истребителях F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов. Об этом сообщил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов в телемарафоне.

Он рассказал, что Воздушные силы очень надеялись на высокие результаты украинских летчиков, которые проходили тестирование в США.

"Два пилота прошли успешно тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая. И, скажем так, в конце отчета есть такой короткий срок, что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть сокращена. Я не буду называть сроки, возможно, это будет… Но значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – сказал Голубцов.

Он добавил, комментируя слова главы Пентагона Ллойда Остина о необходимости 18 месяцев на поставку самолетов, что подготовка к передаче F-16 требует определенного времени – подготовка инфраструктуры и процедурные вопросы.

"Например, для США рассмотрение тендерных предложений – до четырех месяцев. И если это обойти, то нужно обходить на уровне законодательных органов", – пояснил Голубцов.

Бригадный генерал подчеркнул, что получение Украиной зенитно-ракетных комплексов и танков показало, что эта процедура может быть значительно ускорена.

"Я думаю, что при достаточной решимости и политической воле этот срок может быть уменьшен. И, скажем так, уменьшен значительно, – сказал Голубцов. – Но он не может быть короче процедуры подготовки персонала и инфраструктуры для эксплуатации этих самолетов".

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Наталія Медведєва
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война авиация f-16 воздушные силы Сергей Голубцов
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