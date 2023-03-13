Воздушные силы: США высоко оценили уровень наших летчиков, есть положительные моменты
В США довольно высоко оценили уровень украинских военных летчиков. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
"Тогда обучение может проходить там, где есть такое вооружение, учебно-тренировочная база. В США изучался наш опыт, есть положительные моменты, американцы высоко оценивают уровень наших действующих пилотов, которые будут отправлены на обучение", — сказал Игнат.
Он отметил, что сегодня Украина имеет только советскую авиацию, а в США оценивали, насколько быстро летчики смогут овладеть самолетами западного образца.
"На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести обучение как можно скорее", — резюмировал спикер ВС.
Ранее Игнат сообщал, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и нужд учебной базы.
5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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