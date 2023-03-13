Воздушные силы: США высоко оценили уровень наших летчиков, есть положительные моменты

В США довольно высоко оценили уровень украинских военных летчиков. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, готовность ряда стран-союзников готовить украинских летчиков на самолетах западного образца есть, остается вопрос только в типе боевой платформы.

"Тогда обучение может проходить там, где есть такое вооружение, учебно-тренировочная база. В США изучался наш опыт, есть положительные моменты, американцы высоко оценивают уровень наших действующих пилотов, которые будут отправлены на обучение", — сказал Игнат.

Он отметил, что сегодня Украина имеет только советскую авиацию, а в США оценивали, насколько быстро летчики смогут овладеть самолетами западного образца.

"На основе этого делаются выводы, насколько быстро можно провести обучение как можно скорее", — резюмировал спикер ВС.

Ранее Игнат сообщал, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и нужд учебной базы.

Читайте также: Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.