Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю
Президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас необходимы не истребители F-16, а танки, артиллерия, системы HIMARS и противовоздушная оборона. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Украине сейчас не нужны истребители F-16, а США отправляют те вооружения, которые рекомендуют опытные военные.
Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО и HIMARS.
"Мы посылаем это, чтобы дать им возможность получить успех этой весной и этим летом до осени", — сказал Байден.
Американский лидер заявил, что по мнению Пентагона, сейчас нет оснований для передачи Украине F-16 и он исключает это на данный момент.
5 февраля глава Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
Читайте также: Борис Джонсон: Нужно дать Украине истребители, от этого зависит безопасность Британии
Комментарии