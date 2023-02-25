Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю

Президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас необходимы не истребители F-16, а танки, артиллерия, системы HIMARS и противовоздушная оборона. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

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По его словам, Украине сейчас не нужны истребители F-16, а США отправляют те вооружения, которые рекомендуют опытные военные.

Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО и HIMARS.

"Мы посылаем это, чтобы дать им возможность получить успех этой весной и этим летом до осени", — сказал Байден.

Американский лидер заявил, что по мнению Пентагона, сейчас нет оснований для передачи Украине F-16 и он исключает это на данный момент.

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Дмитро Гриниченко

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