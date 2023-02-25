UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 10:18
Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что Украине сейчас необходимы не истребители F-16, а танки, артиллерия, системы HIMARS и противовоздушная оборона. Об этом он сообщил в интервью каналу ABC News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украине сейчас не нужны истребители F-16, а США отправляют те вооружения, которые рекомендуют опытные военные.

Он отметил, что президенту Владимиру Зеленскому нужны танки, артиллерия, ПВО и HIMARS.

"Мы посылаем это, чтобы дать им возможность получить успех этой весной и этим летом до осени", — сказал Байден.

Американский лидер заявил, что по мнению Пентагона, сейчас нет оснований для передачи Украине F-16 и он исключает это на данный момент. 

Читайте также: Борис Джонсон: Нужно дать Украине истребители, от этого зависит безопасность Британии

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война военная помощь f-16 джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 