Борис Джонсон: Нужно дать Украине истребители, от этого зависит безопасность Британии
Безопасность Великобритании окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Об этом заявил бывший премьер-министр Борис Джонсон в интервью Sky News.
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Джонсон призвал правительство Британии "стать ледоколом", первой страной, которая передаст Украине современные истребители.
"Украинцы хотят F-16. Так вышло, что у нас нет F-16, но есть Typhoon. Я считаю, существует достаточно аргументов в пользу того, чтобы Великобритания стала в этом вопросе "ледоколом" и передала им несколько Typhoon. Если нужно обучить их летчиков летать на этих машинах, мы можем это сделать", – сказал он.
Джонсон указал, что альтернативой победе Украины станет возможность для российского диктатора Владимира Путина угрожать государствам Балтии и безопасность Великобритании окажется под "куда более серьезной угрозой".
5 февраля глава Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна страна, но скоро заявят об обучении.
23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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