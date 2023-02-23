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Борис Джонсон: Нужно дать Украине истребители, от этого зависит безопасность Британии

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2023, 20:02
Борис Джонсон: Нужно дать Украине истребители, от этого зависит безопасность Британии - Фото
Борис Джонсон (Фото - EPA)

Безопасность Великобритании окажется под угрозой, если Украина не сможет выстоять перед российской агрессией. Об этом заявил бывший премьер-министр Борис Джонсон в интервью Sky News.

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Джонсон призвал правительство Британии "стать ледоколом", первой страной, которая передаст Украине современные истребители.

"Украинцы хотят F-16. Так вышло, что у нас нет F-16, но есть Typhoon. Я считаю, существует достаточно аргументов в пользу того, чтобы Великобритания стала в этом вопросе "ледоколом" и передала им несколько Typhoon. Если нужно обучить их летчиков летать на этих машинах, мы можем это сделать", – сказал он.

Джонсон указал, что альтернативой победе Украины станет возможность для российского диктатора Владимира Путина угрожать государствам Балтии и безопасность Великобритании окажется под "куда более серьезной угрозой".

Сергій Бережний
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Великобритания Борис Джонсон истребители военная помощь Typhoon
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