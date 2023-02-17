Истребители Украине еще не пообещала ни одна страна. Скоро заявят об обучении — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока ни одна страна не пообещала передать Украине истребители западного образца. Об этом он сообщил в интервью газете Ouest-France.

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По его словам, пока никто из союзников не взял на себя обязательство поставлять западные истребители.

Он отметил, что британское правительство уже объявило об обучении украинских летчиков на западной авиации, а скоро примеру Лондона последуют и другие.

Дипломат заявил, что истребители можно использовать как часть противовоздушной обороны для сбивания ракет, а также для контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", — сказал Кулеба.

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Дмитро Гриниченко

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