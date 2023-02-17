Истребители Украине еще не пообещала ни одна страна. Скоро заявят об обучении — Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока ни одна страна не пообещала передать Украине истребители западного образца. Об этом он сообщил в интервью газете Ouest-France.
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По его словам, пока никто из союзников не взял на себя обязательство поставлять западные истребители.
Он отметил, что британское правительство уже объявило об обучении украинских летчиков на западной авиации, а скоро примеру Лондона последуют и другие.
Дипломат заявил, что истребители можно использовать как часть противовоздушной обороны для сбивания ракет, а также для контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", — сказал Кулеба.
- 16 января Мельник предложил Германии отдать Украине боевые самолеты Tornado, а 29 января он предложил Берлину поделиться с Украиной подводными лодками и кораблем.
- 5 февраля глава МО Резников заявил, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
- 14 февраля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей сейчас неактуален, так как необходимо обеспечить украинскую ПВО.
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