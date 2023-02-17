UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Истребители Украине еще не пообещала ни одна страна. Скоро заявят об обучении — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 09:09
Истребители Украине еще не пообещала ни одна страна. Скоро заявят об обучении — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока ни одна страна не пообещала передать Украине истребители западного образца. Об этом он сообщил в интервью газете Ouest-France.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, пока никто из союзников не взял на себя обязательство поставлять западные истребители.

Он отметил, что британское правительство уже объявило об обучении украинских летчиков на западной авиации, а скоро примеру Лондона последуют и другие.

Дипломат заявил, что истребители можно использовать как часть противовоздушной обороны для сбивания ракет, а также для контрнаступления Вооруженных Сил Украины. 

"Нас особенно интересуют истребители из США, Великобритании, Франции и Германии. Эти страны имеют самые высокие производственные мощности и самый большой парк самолетов", — сказал Кулеба.

Смотрите также: Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net – видео

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война пво наступление истребители авиация военная помощь дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 