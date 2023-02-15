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Рамштайн-9: самолеты, танки и ПВО. Новый выпуск "Что случилось" от LIGA.net – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 18:37
Коллаж - LIGA.net
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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн. Танковая коалиция, неопределенность по самолетам F-16, проблема с боеприпасами и другие итоги Рамштайна в новом выпуске "Что случилось" от LIGA.net: максимально кратко и содержательно.

Текстовую версию итогов Рамштайна читайте в нашем материале: Еще больше оружия. Рамштайн-9: главные результаты встречи представителей 54 стран

Юрій Смірнов
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Алексей Резников самолеты йенс столтенберг истребители ППО рамштайн Ллойд Остин
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