В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось девятое заседание контактной группы по обороне Украины, более известной как Рамштайн. Танковая коалиция, неопределенность по самолетам F-16, проблема с боеприпасами и другие итоги Рамштайна в новом выпуске "Что случилось" от LIGA.net: максимально кратко и содержательно.

Текстовую версию итогов Рамштайна читайте в нашем материале: Еще больше оружия. Рамштайн-9: главные результаты встречи представителей 54 стран

Юрій Смірнов

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