Мельник предлагает Германии отдать Украине боевые самолеты Tornado

Замминистра иностранных дел и экс-посол в ФРГ Андрей Мельник предлагает Германии передать Украине боевые самолеты Tornado. Об этом он написал в Twitter.

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У бундесвера есть 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые скоро снимут с вооружения и заменят американскими F-35, отметил Мельник. Поэтому у дипломата есть "креативное предложение" для немецких друзей.

"Это хоть и старый истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не поставить эти Tornado Украине?" – написал он и отметил канцлера Германии Олафа Шольца.

СПРАВКА. Panavia Tornado – сверхзвуковой самолет, разработанный Германией, Италией и Великобританией в 1970 годах. Построено 990 таких самолетов, единственный зарубежный эксплуататор – Саудовская Аравия. В зависимости от модификации может выполнять роль истребителя-бомбардировщика, подавления ПВО, перехватчика. Способен нести 9000 кг полезной нагрузки, развивать скорость 2400 км/ч на высоте 9 км и 1482 км/ч на высоте около уровня моря.

Украина с первых недель большой войны просит партнеров поставить самолеты, но пока так и не получила.

20 января состоится встреча партнеров по коалиции Рамштайн. Накануне одной из главных тем стала возможная поставка немецких танков Leopard. Их готова дать, например, Польша, но нужно разрешение Германии.

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Марко Сировой

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