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Замглавы МИД Мельник предложил Германии поделиться с Украиной подлодками и кораблем

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 11:32
Замглавы МИД Мельник предложил Германии поделиться с Украиной подлодками и кораблем - Фото
Фото: Flickr/Arne Lutkenhorst

Заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол в ФРГ Андрей Мельник предложил Германии поделиться с Украиной подводными лодками кораблем. Соответствующее предложение Мельник высказал в серии твитов.

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Замглавы МИД заявил, что у него есть креативная идея.

По его словам, немецкая компания ThyssenKrupp производит одни из лучших в мире подводных лодок класса HDW 212A. 

"Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить один в Украину? Тогда вышвырнем российский флот из Черного моря", – написал Мельник.

В следующем твите украинский замминистра призвал передать немецкие подводные лодки класса HDW 212 для ВМС Украины, чтобы предотвратить атаки российских военных кораблей в Черном море на украинские города.

Он предложил посмотреть видео об этих субмаринах (смотрите под основным текстом новости).

В третьем твите, Мельник предложил передать Украине недавно списанный немецкий корабль.

"Месяц назад Германия списала фрегат Lübeck. Правда, было 32 года. Старый. Но тем не менее – при наличии политической воли – он может быть переброшен в Украину для борьбы с российскими подводными лодками и военными кораблями в Черном море. Или, по крайней мере, его вооружение, такое как ракеты Sea Sparrow и Harpoon", – написал украинский дипломат.

Наталія Медведєва
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