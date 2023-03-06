Воздушные силы: Летчики ВСУ поехали в США, но не для обучения на истребителях F-16
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и нужд учебной базы. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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