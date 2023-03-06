Воздушные силы: Летчики ВСУ поехали в США, но не для обучения на истребителях F-16

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и нужд учебной базы. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, два летчика поехали в США, чтобы анализировать готовность украинских авиаторов, их знания, боевой опыт и концептуально понять, сколько времени понадобится для будущего обучения пилотов на западном самолете.

"Какие нужно потратить учебно-материальные средства, какую базу выбрать для потенциального будущего обучения", — сказал Игнат.

Он отметил, что наиболее вероятным самолетом, который рассматривают Воздушные силы, является истребитель F-16.

"Эти пилоты — уже опытные летчики и работают сейчас с нашими партнерами, чтобы понять, как можно организовать учебный процесс", — сказал спикер ВС.

Читайте также: Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.