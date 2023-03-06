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Воздушные силы: Летчики ВСУ поехали в США, но не для обучения на истребителях F-16

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06.03.2023, 10:04
Воздушные силы: Летчики ВСУ поехали в США, но не для обучения на истребителях F-16 - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что два украинских летчика отправились в США для анализа навыков и нужд учебной базы. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, два летчика поехали в США, чтобы анализировать готовность украинских авиаторов, их знания, боевой опыт и концептуально понять, сколько времени понадобится для будущего обучения пилотов на западном самолете. 
"Какие нужно потратить учебно-материальные средства, какую базу выбрать для потенциального будущего обучения", — сказал Игнат.
Он отметил, что наиболее вероятным самолетом, который рассматривают Воздушные силы, является истребитель F-16.
"Эти пилоты — уже опытные летчики и работают сейчас с нашими партнерами, чтобы понять, как можно организовать учебный процесс", — сказал спикер ВС.

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Дмитро Гриниченко
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война истребители военная помощь f-16 воздушные силы Юрий Игнат
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