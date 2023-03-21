Воздушные силы: Обучение летчиков ВСУ на западных истребителях может занять менее полугода
Переобучение летчиков Вооруженных Сил Украины на западные истребители может занять менее полугода. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных Сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов.
"Нам нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации Воздушных сил", – сказал Голубцов.
Он подчеркнул, что пока не идет речь о конкретном типе самолет, есть ориентация на технические характеристики.
"Рассматриваем самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики, как, скажем, в F-16", – пояснил бригадный генерал.
Голубцов заявил, что у Воздушных сил есть возможности для хранения и защиты самолетов, ВСУ получает все больше западных систем противовоздушной обороны, в том числе для защиты аэродромной инфраструктуры.
Бригадный генерал отметил, что украинские летчики искусно применяют морально и физически устаревшие советские самолеты, выжимают из техники возможный максимум.
Он рассказал, что недавно два украинских летчика проходили тестирование в США, чтобы союзники могли понимать, как быстро украинцы смогут овладеть современными боевыми самолетами, в том числе и F-16.
"И есть хорошие новости – срок переобучения наших пилотов на западные истребители может составлять менее шести месяцев", – заявил Голубцов.
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