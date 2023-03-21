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Передача ВСУ МиГ-29 может подтолкнуть партнеров к поставке F-16 – спикер Воздушных сил

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 14:13
Передача ВСУ МиГ-29 может подтолкнуть партнеров к поставке F-16 – спикер Воздушных сил - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Передача Украине самолетов МиГ-29 не изменит ситуацию в небе, но может подтолкнуть союзников к предоставлению Воздушным силам ВСУ истребителей F-16. Об этом сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает РБК-Украина.

"МиГ сам по себе – это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ – это разработка семидесятых годов", – сказал Игнат.

Он отметил, что поставки такого типа самолетов не изменят ситуацию в небе, но могут усилить украинскую авиацию.

"Возможно, какие-то истребители можно будет привести к действие, какие-то нет. Но в основном это можно назвать усилением обороноспособностей нашей авиации", – отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

По словам Игната, заявления о передаче МиГ-29 имеют в большей степени психологическое значение.

"Заявления о передаче Украине МиГов – это текущая помощь. И это более психологический фактор – дали истребители, да. Это может быть шаг для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к F-16", – пояснил Игнат.

Читайте также: "Не простые, а модифицированные". В ВСУ рассказали, какие МиГ передадут Украине союзники

Наталія Медведєва
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миг-29 Юрий Игнат авиация воздушные силы f-16 война
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