"Не простые, а модифицированные". В ВСУ рассказали, какие МиГ передадут Украине союзники

В пресс-службе Вооруженных Сил Украины объяснили, что истребители советского образца МиГ-29, передачу которых Силам обороны анонсировали Словакия и Польша, модифицированы и адаптированы к стандартам НАТО.

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Отмечается, что 15 польских самолетов МиГ-29 (10 из которых были получены Варшавой от СССР и пять – от Чехии) в течение 2011-2014 годов прошли модернизацию на мощностях Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2, с которой помогал Израиль.

"На такие самолеты поставили, в частности, усовершенствованную систему позиционирования, бортовой компьютер для предоперационной и послеоперационной планировки, при этом наиболее заметное изменение в оснащении кабины – установка HUD-дисплея и многофункционального индикатора 5x4", – объясняют в пресс-службе.

Другие 13 МиГ-29 Польши являются "сборной солянкой" из "бортов", полученных в 1990-х годах от Чехии и Германии, и не проходили "существенной модернизации". Их бортовая аппаратура была адаптирована к стандартам НАТО разве что путем "перемасштабирования показателей в радионавигационном оборудовании и системах связи", добавили в ВСУ.

Какие именно самолеты из вышеупомянутых двух групп поляки планируют передать ВСУ, не было указано.

Отвечая на вопрос, почему Словакия решила передать Украине МиГ только сейчас, хотя могла сделать это летом 2022 года, в пресс-службе предполагают, что это, вероятно, связано с временем модернизации самолетов. То есть для того, чтобы словацкие MиГ-29 прошли модернизацию для использования западного современного вооружения.

"В США изучали, могут ли ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 быть установлены на имеющиеся в ВС ВСУ истребители МиГ-29", – говорится в сообщении.

Там добавили, что подобные ракеты используют западные модели самолетов типа F-16.

16 марта 2023 года президент Польши заявил, что его страна в ближайшие дни передаст Украине по меньшей мере 4 МиГ-29. Коалиция по снабжению боевых самолетов может расшириться.

17 марта премьер-министр Словакии Эдуард Хегер анонсировал передачу в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб".

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Мілана Головань

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