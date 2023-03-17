Словакия отправит Украине 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб"
Словакия направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и сооьбщает Pravda.
"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", – заявил Хегер.
Как отмечается, переговоры о передаче истребителей Украине велись более полугода.
Истребители МиГ-29, которые есть в Словакии, находятся в разной степени готовности. Все они были законсервированы с августа 2022 года после того, как было расторгнуто соглашение о техническом обслуживании с Россией.
ЗРК Куб – советский самоходный зенитно-ракетный комплекс военной ПВО, предназначенный для защиты Сухопутных войск, в основном — танковых дивизий, от летящих на средних и малых высотах средств воздушного нападения.
- Украина впервые получит от западных партнеров боевую авиацию: минимум четыре МиГ-29 даст Польша. Коалиция по поставкам МиГ-29 может расшириться.
- В Воздушных силах заявили, что МиГ-29 не переломят ситуацию на фронте. Нужны более современные самолеты.
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