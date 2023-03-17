UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Словакия отправит Украине 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб"

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 11:41
Словакия отправит Украине 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК
МиГ-29 (Фото: Укроборонпром)

Словакия направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и сооьбщает Pravda.

"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", – заявил Хегер.

Как отмечается, переговоры о передаче истребителей Украине велись более полугода. 

Истребители МиГ-29, которые есть в Словакии, находятся в разной степени готовности. Все они были законсервированы с августа 2022 года после того, как было расторгнуто соглашение о техническом обслуживании с Россией.

ЗРК Куб – советский самоходный зенитно-ракетный комплекс военной ПВО, предназначенный для защиты Сухопутных войск, в основном — танковых дивизий, от летящих на средних и малых высотах средств воздушного нападения.

СПРАВКА. Военно-политическое руководство Украины благодарно союзникам за любую помощь в отражении российского полномасштабного вторжения, перешедшего в войну на истощение. Однако в Киеве настаивают, что для изгнания россиян и выхода на границы 1991 года Силам обороны нужны современные западные авиационные платформы, а не самолеты советского образца, которые уступают по техническим параметрам российским, или их гораздо меньше, чем аналогичных истребителей в ВС РФ.
  • Украина впервые получит от западных партнеров боевую авиацию: минимум четыре МиГ-29 даст Польша. Коалиция по поставкам МиГ-29 может расшириться.
  • В Воздушных силах заявили, что МиГ-29 не переломят ситуацию на фронте. Нужны более современные самолеты.

Читайте также: Союзники Украины обсуждают передачу украинским летчикам западных истребителей – Дания

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война словакия авиация военная помощь миг-29
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 