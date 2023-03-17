Словакия отправит Украине 13 истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб"

Словакия направит в Украину 13 советских истребителей МиГ-29 и ЗРК "Куб". Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и сооьбщает Pravda.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Правительство единогласно одобрило международное соглашение и приняло решение о безвозмездной передаче Украине МиГ-29 и ЗРК "Куб", – заявил Хегер.

Как отмечается, переговоры о передаче истребителей Украине велись более полугода.

Истребители МиГ-29, которые есть в Словакии, находятся в разной степени готовности. Все они были законсервированы с августа 2022 года после того, как было расторгнуто соглашение о техническом обслуживании с Россией.

ЗРК Куб – советский самоходный зенитно-ракетный комплекс военной ПВО, предназначенный для защиты Сухопутных войск, в основном — танковых дивизий, от летящих на средних и малых высотах средств воздушного нападения.

СПРАВКА. Военно-политическое руководство Украины благодарно союзникам за любую помощь в отражении российского полномасштабного вторжения, перешедшего в войну на истощение. Однако в Киеве настаивают, что для изгнания россиян и выхода на границы 1991 года Силам обороны нужны современные западные авиационные платформы, а не самолеты советского образца, которые уступают по техническим параметрам российским, или их гораздо меньше, чем аналогичных истребителей в ВС РФ.

Украина впервые получит от западных партнеров боевую авиацию: минимум четыре МиГ-29 даст Польша. Коалиция по поставкам МиГ-29 может расшириться.

В Воздушных силах заявили, что МиГ-29 не переломят ситуацию на фронте. Нужны более современные самолеты.

Читайте также: Союзники Украины обсуждают передачу украинским летчикам западных истребителей – Дания

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.