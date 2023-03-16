Спикер ВС ВСУ: МиГ-29 не переломят ситуацию на фронте. Нужны более современные самолеты

Поставки истребителей МиГ-29 помогут Украине с поддержкой текущих возможностей, но для перелома на фронте нужны более современные самолеты. Об этом для материала LIGA.net о поставках самолетов рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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По его словам, украинские пилоты выжимают все возможное из МиГ-29, но самолет не позволяет эффективно выполнять все задачи. Для достижения преимущества в воздухе и в наземных операциях нужны истребители хоть и четвертого поколения, но более модернизированные.

"Говорить, что поставки МиГ-29 приведут к сдвигам на фронте нельзя. Поэтому командующий ВС сегодня и призвал создать коалицию, чтобы принять судьбоносное для Украины решение – поставить современный многоцелевой самолет", – говорит Игнат.

Эталон в этом вопросе – американский F-16, говорит Игнат. Этот самолет имеет куда больший спектр дальнобойного вооружения и ту же противорадиолокационную ракету HARM может применять эффективнее.

Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре МиГ-29 в рабочем состоянии. Еще 10 истребителей может дать Словакия.

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Марко Сировой

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