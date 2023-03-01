Словакия готова передать Украине 10 истребителей МиГ-29
Словакия рассматривает возможность передачи Украине 10 из 11 самолетов МиГ-29 советского производства, причем 11-й зарезервирован для словацкого музея. Об этом сообщает AP со ссылкой на министра обороны Словакии Ярослава Надя.
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Если Словакия примет такое решение, она станет первым членом НАТО, передавшим Украине самолеты.
Летом Словакия остановила эксплуатацию своих МиГов из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию после того, как российские техники вернулись в РФ.
"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни", — сказал Надь.
Окончательное решение ожидается в течение нескольких дней или недель, пишет AP.
С тех пор как словацкие МиГи были законсервированы, страны-члены НАТО Польша и Чехия следят за воздушным пространством Словакии, а Венгрия должна присоединиться к ним позднее в этом году.
Ранее Братислава подписала контракт на покупку 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, но начало их поставок было отложено до начала 2024 года.
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- 17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
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