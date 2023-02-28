Командующий Воздушными силами обсудил с коллегой из США поставку Украине самолетов F-16

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обсудил с Командующим Воздушными силами США в Европе и Африке генералом Джеймсом Хекером вопрос усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления ВСУ многоцелевых самолетов F-16. Об этом сообщает пресс-служба Командования ВС ВСУ.

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Олещук рассказал американскому коллеге о 365 днях битвы за украинское небо, текущую ситуацию на фронте.

Стороны обсудили некоторые вопросы организации противовоздушной обороны Украины и перспективные направления двустороннего сотрудничества по поставке военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине.

"В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным Силам Вооруженных Сил Украины многоцелевых самолетов F-16", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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