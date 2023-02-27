Конгресс США будет давить на Байдена насчет F-16. Они могут появиться в "решающий момент"
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс будет давить на администрацию президента Джо Байдена относительно передачи истребителей F-16 Украине. Об этом он сказал в интервью каналу ABC News.
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По его словам, он надеется, что Республиканская и Демократическая партии окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился передать Украине ракеты большой дальности и F-16, особенно в ожидании наступления россиян.
Он отметил, что дальнобойные боеприпасы и самолеты могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.
"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и о чем просить, они выигрывают. Когда мы медленно идем и замедляем это дело, оно затягивается, а это именно то, чего хочет Путин", — сказал Маккол.
Отвечая на вопрос, что можно сделать на законодательном уровне, чтобы заставить Байдена отправить Украине дальнобойные системы и F-16, конгрессмен заявил, что в законопроектах об ассигнованиях (максимальных объемах выделяемых бюджетных средств. — Ред. LIGA.net) будут прописаны приоритеты систем вооружений.
5 февраля глава МО Алексей Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя".
17 февраля глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что истребители Украине еще не пообещала ни одна из стран, но скоро объявят об обучении.
23 февраля замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд сказала, что в администрации США обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения в качестве элемента необходимых для Украины долгосрочных гарантий безопасности.
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