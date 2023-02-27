Конгресс США будет давить на Байдена насчет F-16. Они могут появиться в "решающий момент"

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс будет давить на администрацию президента Джо Байдена относительно передачи истребителей F-16 Украине. Об этом он сказал в интервью каналу ABC News.

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По его словам, он надеется, что Республиканская и Демократическая партии окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился передать Украине ракеты большой дальности и F-16, особенно в ожидании наступления россиян.

Он отметил, что дальнобойные боеприпасы и самолеты могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.

"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и о чем просить, они выигрывают. Когда мы медленно идем и замедляем это дело, оно затягивается, а это именно то, чего хочет Путин", — сказал Маккол.

Отвечая на вопрос, что можно сделать на законодательном уровне, чтобы заставить Байдена отправить Украине дальнобойные системы и F-16, конгрессмен заявил, что в законопроектах об ассигнованиях (максимальных объемах выделяемых бюджетных средств. — Ред. LIGA.net) будут прописаны приоритеты систем вооружений.

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Дмитро Гриниченко

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