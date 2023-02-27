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Конгресс США будет давить на Байдена насчет F-16. Они могут появиться в "решающий момент"

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 12:43
Конгресс США будет давить на Байдена насчет F-16. Они могут появиться в
Майкл Маккол (Фото: EPA)

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что Конгресс будет давить на администрацию президента Джо Байдена относительно передачи истребителей F-16 Украине. Об этом он сказал в интервью каналу ABC News.

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По его словам, он надеется, что Республиканская и Демократическая партии окажут давление на Белый дом, чтобы тот согласился передать Украине ракеты большой дальности и F-16, особенно в ожидании наступления россиян. 

Он отметил, что дальнобойные боеприпасы и самолеты могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент конфликта.

"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и о чем просить, они выигрывают. Когда мы медленно идем и замедляем это дело, оно затягивается, а это именно то, чего хочет Путин", — сказал Маккол. 

Отвечая на вопрос, что можно сделать на законодательном уровне, чтобы заставить Байдена отправить Украине дальнобойные системы и F-16, конгрессмен заявил, что в законопроектах об ассигнованиях (максимальных объемах выделяемых бюджетных средств. — Ред. LIGA.net) будут прописаны приоритеты систем вооружений. 

Читайте также: Байден: Украине для войны нужны HIMARS, артиллерия, танки и ПВО. F-16 я сейчас исключаю 

Дмитро Гриниченко
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