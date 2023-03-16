Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 – Дуда

В ближайшие дни Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в полном рабочем состоянии. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает RP.

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"Действительно, такое решение было принято на уровне органов государственной власти. Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально отправляем эти МиГи в Украину", – сказал он.

По словам Дуды, у Польши еще есть "десяток" МиГов, которые страна получила в начале 90-х от армии ГДР. Президент отметил, что в соответствии с техническими возможностями это последние годы их эксплуатации.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживаются и готовятся", – добавил он, не назвав точного количества самолетов, которые Польша предоставит Украине.

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что передача истребителей МиГ-29 Украине укрепит безопасность его страны.

Вадим Ребрина

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