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Правительство Польши: Передача МиГ-29 Украине позволит не приближать Россию к границам

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 12:34
Правительство Польши: Передача МиГ-29 Украине позволит не приближать Россию к границам - Фото
Истребитель МиГ-29 (Фото: EPA)

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что передача истребителей МиГ-29 Украине укрепит безопасность его страны. Об этом он сообщил в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.

По его словам, безопасность Польши не пострадает, а только укрепится в результате отправки МиГ-29 Украине. 
"Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт далеко от наших границ", — сказал Мюллер.
Он отметил, что Польша укрепляет свою оборону через заключение дальнейших контрактов на оснащение армии, а также получает компенсацию от Европейского Союза за оборудование, которое получила Украина. 

"Если сегодня кто-то хочет подорвать поддержку Украины в плане борьбы с Россией, то он не понимает, что на очереди будет Польша", — резюмировал спикер польского правительства.

  • 8 марта в интервью CNN Дуда сказал, что Варшава готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции: "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".
  • В конце февраля 2023 года Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков на F-16.
  • В тот же день министр обороны Великобритании Уоллес призвал европейские страны поставлять Украине МиГ-29 и Су-24 в обмен на современные истребители (хотя среди операторов Су-24 нет ни одной страны Европы). Словакия готова передать Украине 10 МиГ-29.

Читайте также: Украина может получить польские истребители в апреле — Моравецкий 

Дмитро Гриниченко
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