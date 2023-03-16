Правительство Польши: Передача МиГ-29 Украине позволит не приближать Россию к границам

Спикер правительства Польши Петр Мюллер заявил, что передача истребителей МиГ-29 Украине укрепит безопасность его страны. Об этом он сообщил в эфире польского радио, цитирует его агентство PAP.

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По его словам, безопасность Польши не пострадает, а только укрепится в результате отправки МиГ-29 Украине.

"Наша безопасность выиграет от этого, потому что все время мы будем держать российский фронт далеко от наших границ", — сказал Мюллер.

Он отметил, что Польша укрепляет свою оборону через заключение дальнейших контрактов на оснащение армии, а также получает компенсацию от Европейского Союза за оборудование, которое получила Украина.

"Если сегодня кто-то хочет подорвать поддержку Украины в плане борьбы с Россией, то он не понимает, что на очереди будет Польша", — резюмировал спикер польского правительства.

8 марта в интервью CNN Дуда сказал, что Варшава готова передать свои истребители Украине в рамках международной коалиции: "Мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно".

В конце февраля 2023 года Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских летчиков на F-16.

В тот же день министр обороны Великобритании Уоллес призвал европейские страны поставлять Украине МиГ-29 и Су-24 в обмен на современные истребители (хотя среди операторов Су-24 нет ни одной страны Европы). Словакия готова передать Украине 10 МиГ-29.

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Дмитро Гриниченко

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