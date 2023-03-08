Польша готова передать Украине истребители МиГ-29 – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29 в рамках международной коалиции.

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Дуда отметил, что боевые самолеты МиГ-29 находятся в исправном состоянии и могут использоваться украинскими пилотами, поскольку те умеют управлять истребителями подобного типа.

"Оставшиеся МиГ-29, которые сейчас служат военно-воздушным силам Польши, мы готовы поставить Украине и уверены, что она будет готова немедленно их использовать", – сказал он.

Президент также добавил, что, вероятно, ВСУ будут стремиться к стандартам НАТО и в будущем будут использовать истребители F-16.

Именно поэтому, сказал он, подготовка украинских пилотов на F-16 "крайне важна и необходима".

24 февраля 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова обучать украинских пилотов на F-16.

В тот же день министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал европейские страны поставлять Украине собственные МиГ-29 и Су-24 в обмен на современные истребители.

8 марта стало известно, что Британия предлагает странам НАТО передавать Украине истребители, которые они имеют, в обмен на боевые самолеты Typhoon.

Мілана Головань

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