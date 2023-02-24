UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша готова обучать украинских пилотов на F-16 — Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 15:54
Польша готова обучать украинских пилотов на F-16 — Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Скриншот)

Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, однако такое решение следует согласовать "в более широкой коалиции". Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главу польского правительства спросили, готова ли Польша учить украинских пилотов на самолетах F-16.

"Мы готовы проводить учения на истребителях F-16 в Польше. Отмечу, что это должно быть согласовано в более широкой коалиции, но Польша готова проводить такие учения ", – ответил он.

Моравецкий подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий война учения поддержка истребители f-16
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 