Польша готова обучать украинских пилотов на F-16 — Моравецкий
24.02.2023, 15:54
Матеуш Моравецкий (Скриншот)
Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, однако такое решение следует согласовать "в более широкой коалиции". Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.
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Главу польского правительства спросили, готова ли Польша учить украинских пилотов на самолетах F-16.
"Мы готовы проводить учения на истребителях F-16 в Польше. Отмечу, что это должно быть согласовано в более широкой коалиции, но Польша готова проводить такие учения ", – ответил он.
Моравецкий подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".
- 6 февраля 2023 года Моравецкий сказал: если бы весь мир помогал Украине так, как это делает Польша, война бы закончилась.
- 9 февраля премьер заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.
- 24 февраля в Украину прибыли первые обещанные Польшей танки Leopard 2.
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