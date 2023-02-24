Польша готова обучать украинских пилотов на F-16 — Моравецкий

Польша готова проводить у себя обучение для украинских пилотов на истребителях F-16, однако такое решение следует согласовать "в более широкой коалиции". Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главу польского правительства спросили, готова ли Польша учить украинских пилотов на самолетах F-16.

"Мы готовы проводить учения на истребителях F-16 в Польше. Отмечу, что это должно быть согласовано в более широкой коалиции, но Польша готова проводить такие учения ", – ответил он.

Моравецкий подчеркнул, что "очень важно, чтобы украинское небо было наконец безопасным".

6 февраля 2023 года Моравецкий сказал: если бы весь мир помогал Украине так, как это делает Польша, война бы закончилась.

9 февраля премьер заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой.

24 февраля в Украину прибыли первые обещанные Польшей танки Leopard 2.

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.