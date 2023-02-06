Если бы все помогали Украине так, как Польша, война уже закончилась бы – Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Запад должен больше помогать Украине. Об этом он сказал в интервью El Mundo, отвечая на вопрос, доволен ли он, что Германия наконец-то разрешила передать Украине танки Leopard.

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"Я буду счастлив только после победы Украины над российскими оккупантами", – ответил он.

Моравецкий сказал, что Польша с самого начала оказывает давление на европейских лидеров, убеждая их увеличить объемы помощи Украине и не ограничиваться разовыми поставками оружия и несколькими пакетами санкций.

"Россия – бумажный тигр, но все же тигр. Одними танками ее не отпугнешь. Но если Путин увидит, что наша решимость не ослабляется, он в конце концов придет к выводу, что ему не выиграть эту войну", – сказал польский премьер.

Он добавил, что Польша собственными действиями показывает, как нужно помогать Украине: она передала более 200 танков, гаубицы Krab и ПЗРК Piorun, тысячи боеприпасов.

"Мы не показываем пальцем на других, но демонстрируем пример, как много можно сделать для Украины. Если бы крупнейшие европейские страны оказывали помощь Украине в таком масштабе, как Польша, эта война уже закончилась бы", – сказал Моравецкий.

Если Европа не поддержит Украину, на карту будет поставлено само существование Европы, добавил польский премьер.

"От Мадрида до Киева лежит Европа, которая хочет жить в мире. Если нам не хватит решимости защитить одну европейскую страну, наш континент может стать осажденной крепостью на многие годы", – сказал он.

Если Запад откажется от Украины, рано или поздно война переместится в Берлин или Париж, уверен Моравецкий. Он напомнил, что именно так произошло в 1939 году, когда Европа не помогла Польше.

Отвечая на вопрос, нависает ли над Европой призрак Третьей мировой войны, Моравецкий ответил: "Мы рассматриваем каждый сценарий".

2 февраля в другом интервью Моравецкий сказал, что Путин, вероятно, хочет начать новое очень жесткое наступление на Украину с нескольких сторон.

Андрій Водяний

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