Моравецкий: Путин, вероятно, хочет окружить Украину, это будет очень жесткое наступление

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что план российского диктатора Владимира Путина — атаковать Украину "с двух-трех разных направлений, чтобы ее окружить". По его мнению, нельзя исключать, в том числе, атаку со стороны Беларуси. Об этом Моравецкий заявил в интервью Bild.

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"Я думаю, что это план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, нового главнокомандующего российской армией, окружить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключить атаки с беларуской стороны для окружения Киева с запада", – сказал он.

Моравецкий предполагает, что новое наступление будет в марте-апреле, поскольку зима теплая, и почва не подходит для тяжелых танков.

"По всей имеющейся у меня информации из Украины, я знаю, что будет еще одно наступление России, вероятно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление", – сказал премьер Польши.

По его мнению, Путин не только переполнен ненавистью к Украине, но и хочет еще раз показать россиянам, что он "долгосрочный игрок, который никогда не сдается".

"Мы не должны забывать, что ресурсы России действительно велики, и у нее глубокие карманы. У него много боеприпасов, много оружия и много людей", – сказал Моравецкий.

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях и может "попробовать что-нибудь" 24 февраля.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили возможные действия российских оккупантов "в ближайшей перспективе" с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Вадим Ребрина

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