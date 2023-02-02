Ермак и Залужный обсудили с США возможные действия россиян "в ближайшей перспективе"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудили возможные действия российских оккупантов "в ближайшей перспективе" с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Представители США были проинформированы об актуальной ситуации на фронте, в частности на Донецком и Южном направлениях.

"Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу возможных действий врага в ближайшей перспективе", – говорится в сообщении.

Ермак поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку Украины и усиление оборонных способностей и заверил, что президент Владимир Зеленский и вся властная команда "настроены всемерно содействовать очищению органов власти от коррупционных рисков".

Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Россия мобилизовала около полумиллиона человек, готовится к наступлениям, возможно, на двух направлениях и может "попробовать что-нибудь" 24 февраля.

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Вадим Ребрина

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