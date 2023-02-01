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Источники говорят, что готовится замена министра обороны. Резников: "Кто-то воюет со мной"

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 21:10
Источники говорят, что готовится замена министра обороны. Резников:
Алексей Резников (фото – EPA)

Министр обороны Алексей Резников может написать заявление об увольнении в ближайшие дни, а парламент планирует рассмотреть его на следующей неделе. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в правительстве и парламенте. Сам Резников в комментарии LIGA.net не подтвердил, но и не опровергал эту информацию.

"Резников изъявил желание уйти еще летом, но на нем был завязан Рамштайн, – говорит один из собеседников. – Все эти скандалы вокруг Минобороны только ускорили процессы".

По его словам, у западных партнеров были вопросы по сфере закупок: "Не по поводу оружия, потому что здесь партнеры видят, что все хорошо. Но по другим закупкам есть вопросы. К старым кадрам на должностях и отсутствию прозрачности".

Собеседник объясняет, что Резникову банально могло не хватить времени разобраться с этим, учитывая множество задач по координации международной коалиции военной поддержки Украины.

"Есть видение, что лучше это (замену министра обороны. – ред.) сделать сейчас, чем через месяц, – объясняет собеседник в руководстве фракции Слуга народа. – Через месяц начнется активная фаза войны и всем нам может быть не до того".

В то же время четвертый собеседник LIGA.net оценивает вероятность увольнения Резникова по состоянию на сейчас 50 на 50: "Он ценен тем, что нашел личный подход ко многим зарубежным коллегам. И во время войны такое перечеркивать очень не хотят".

LIGA.net задала Резникову прямой вопрос: планирует ли он писать заявление об увольнении или просил ли его об этом президент Владимир Зеленский (ведь именно президент вносит в парламент представление об увольнении и назначении министра обороны).

Резников ответил, что он находится в командировке во Франции и "воюет за оружие для Украины".

"В это время кто-то воюет со мной. Кому-то очень хочется, наверное. При этом я не идеализирую систему, которую получил за пару месяцев до вторжения", – добавил министр, уклонившись от ответа на прямой вопрос. В пресс-службе Резникова также затруднились ответить, сообщив, что ожидают возвращения министра из командировки.

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LIGA.net также спросила пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, планирует ли Зеленский в ближайшее время вносить представление на увольнение Резникова и назначение нового министра. Никифоров ответил так: "Пока подписи под соответствующими документами нет, решение не принято".

По словам собеседников, на следующей неделе может произойти не только увольнение Резникова, но и назначение нового министра обороны. Кто может заменить Резникова – источники не уточняют.

"Есть понимание, что на Банковой хотят военного, – говорит один из собеседников. – Но надо найти военного, умеющего говорить".

Другой источник уточнил, что на министра обороны рассматриваются "весьма интересные варианты". По его словам, затягивать с назначением нового министра никто не будет, ведь исполняющий обязанности во время войны – это "не хорошая история".

  • Рада назначила Резникова министром обороны в ноябре 2021 года.
  • 1 февраля 2023 года СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны по делу о некачественных бронежилетах.
  • Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ.
  • 1 февраля также стало известно, что и.о. департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев написал заявление на увольнение.

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Юрій Смірнов
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Алексей Резников увольнение министр обороны министерство обороны
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