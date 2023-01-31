Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит к лету 2000 бойцов ВСУ
31.01.2023, 16:59
Себастьян Лекорню и Алексей Резников (Фото: EPA)
Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение воинов. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, цитирует его BMF TV.
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По его словам, Украина получит от Франции 12 новых САУ Caesar.
Он отметил, что Париж также направит в Польшу 150 своих солдат для обучения 600 бойцов Вооруженных Сил Украины в месяц.
К лету французы планируют обучить 2000 украинских солдат.
Лекорню не назвал точных сроков поставок новой партии орудий Caesar.
- В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T. 7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.
- 13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.
- 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.
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