Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит к лету 2000 бойцов ВСУ

Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение воинов. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, цитирует его BMF TV.

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По его словам, Украина получит от Франции 12 новых САУ Caesar.

Он отметил, что Париж также направит в Польшу 150 своих солдат для обучения 600 бойцов Вооруженных Сил Украины в месяц.

К лету французы планируют обучить 2000 украинских солдат.

Лекорню не назвал точных сроков поставок новой партии орудий Caesar.

В декабре 2022 года Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке системы ПВО SAMP/T. 7 января 2023 года стало известно, что США попросили Италию отправить SAMP/T в Украину.

13 января сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение передать Украине батарею зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

22 января глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим и Париж заканчивают подготовку ЗРК SAMP/T, который должен быть передан Украине.

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Дмитро Гриниченко

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