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Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит к лету 2000 бойцов ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 16:59
Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar и обучит к лету 2000 бойцов ВСУ - Фото
Себастьян Лекорню и Алексей Резников (Фото: EPA)

Франция передаст Украине 12 дополнительных самоходных артиллерийских установок Caesar и продолжит обучение воинов. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню, цитирует его BMF TV.

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По его словам, Украина получит от Франции 12 новых САУ Caesar.

Он отметил, что Париж также направит в Польшу 150 своих солдат для обучения 600 бойцов Вооруженных Сил Украины в месяц.

К лету французы планируют обучить 2000 украинских солдат.

Лекорню не назвал точных сроков поставок новой партии орудий Caesar.

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Дмитро Гриниченко
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война франция военная помощь CAESAR Себастьян Лекорню
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