США призвали Италию как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО
Администрация президента США Джо Байдена призвала правительство Италии как можно скорее предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал дипломатическому советнику премьер-министра Италии Франческо Тало, сообщает Sky News.
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По данным итальянской газеты La Repubblica, Тало в разговоре с Салливаном осудил российское вторжение и подтвердил готовность оказать дополнительную помощь. Источники сообщили, что это, в частности, касается "поддержки энергетической стабильности Украины и военной техники".
Издание сообщает, что Вашингтон специально просил Рим поставить Украине итало-французский комплекс ПВО SAMP-T.
- Ранее Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке ПВО SAMP-T.
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