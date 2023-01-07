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США призвали Италию как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 17:07
США призвали Италию как можно скорее дать Украине дополнительные системы ПВО - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена призвала правительство Италии как можно скорее предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Об этом советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал дипломатическому советнику премьер-министра Италии Франческо Тало, сообщает Sky News.

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По данным итальянской газеты La Repubblica, Тало в разговоре с Салливаном осудил российское вторжение и подтвердил готовность оказать дополнительную помощь. Источники сообщили, что это, в частности, касается "поддержки энергетической стабильности Украины и военной техники".

Издание сообщает, что Вашингтон специально просил Рим поставить Украине итало-французский комплекс ПВО SAMP-T.

  • Ранее Украина обратилась к Франции с просьбой о поставке ПВО SAMP-T.

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Вадим Ребрина
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пво италия Джейк Салливан SAMP-T
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