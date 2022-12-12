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Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 18:31
Украина хотела бы получить от Франции ЗРК SAMP-T и танки Leclerc – Шмыгаль - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 11 декабря, дал интервью французскому телеканалу LCI-TF1, в котором рассказал, какое оружие Украина хотела бы получить от Франции.

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По его словам, первоочередная потребность Украины – это системы противоракетной и противовоздушной обороны.

"Это оружие, которое защитит наше небо, закроет и спасет нашу инфраструктуру, жизнь наших гражданских. Это, безусловно, система Patriot, система IRIS-T, которую мы получили от Германии, это система Crotale, которую мы получили от Франции. У Франции просим и ожидаем помощи в виде системы [SAMP-T] Mamba, которая также поможет бороться с иранскими дронами", – сказал премьер.

Украина просит систему ПВО SAMP-T с октября, но поставки зависят от трех стран. SAMP-T был проектом компаний из Германии, Италии, Франции. Стоит на вооружении двух последних и в экспортной версии в Сингапуре.

Эти системы можно назвать европейским аналогом американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Они способны поражать в радиусе до 40 км баллистические ракеты и 100+ км – аэродинамические цели (крылатые ракеты, самолеты).

Следующие приоритеты Украины, по словам Шмыгаля, – это любые гаубицы натовского калибра 155 мм и артиллерийские снаряды любых калибров.

"Мы просим и танки тоже. Мы просим и ожидаем танков натовского стандарта – это не только Leopard 2, это и американские танки Abrams. Если Франция сможет нам помочь – мы будем благодарны", – сказал Шмыгаль.

На вопрос ведущего, имеет ли он в виду танки Leclerc, премьер ответил: "Безусловно".

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Андрій Водяний
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оружие франция военная помощь Денис Шмыгаль
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