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Франция заявила о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2022, 13:26
Франция заявила о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale - Фото
Фото: Википедия

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о поставке Украине двух зенитных батарей Crotale, анонсированных президентом Эмманюэлем Макроном в октябре. Об этом он заявил в интервью Journal du Dimanche.

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"Нам нечего стесняться. Если подытожить всю нашу военную помощь, мы входим в первую пятерку стран", – сказал он.

Министр отметил, что Франция не только поставляет "полезное, надежное, а иногда и сверхсовременное оружие, такое как пушки Caesar", но и является одним из крупнейших вкладчиков в Европейский фонд мира для Украины. "Так что мы платим и за то, что дают другие", – сказал Лакорню.

По его словам, кроме Crotale Франция передает Украине две реактивные системы залпового огня и рассматривает запрос на поставку контрбатарейных радаров.

"Мы заставили парламент проголосовать за фонд поддержки [на 200 млн евро], позволяющий Украине иметь открытую строчку бюджета, которую они могут использовать для заказа полезного оборудования у наших французских компаний, таких как транспортные средства Bastion или понтонные мосты, или для обслуживания уже переданного вооружения", – добавил министр.

Франция обеспечила обучение 400 украинских военных – наводчиков, операторов ПВО, механиков – для службы на переданном вооружении и планирует обучить еще 2000 солдат из 15 000 в рамках европейской военной тренировочной программы для ВСУ.

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Андрій Водяний
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оружие франция зрк военная помощь себастьен лекорню Crotale
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