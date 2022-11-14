ЕС запустил миссию для обучения до 15 000 украинских военных: стартует через пару недель

Европейский Союз запустил миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), в рамках которой планируется обучить до 15 000 украинских военных. Об этом сообщает Председательство Чехии в Совете Евросоюза в Twitter.

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ЕС запускает тренировочную миссию, "чтобы поддержать Украину в продолжающейся агрессивной войне России". Решение вступает в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Как сообщается на сайте дипломатии ЕС, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что миссия заработает "через пару недель".

"Это будет в Польше [и Германии], и есть много стран, желающих принять участие в этой учебной миссии, в рамках которой будут обучаться около 15 000 украинских солдат", – сказал Боррель.

Он также назвал "хорошей новостью" освобождение украинскими силами обороны Херсона и отступление российских войск.

"Похоже, что стратегия военной поддержки Украины была правильной. Мы должны продолжать поддерживать Украину нашими военными силами, оказывать давление на Россию и обращаться к остальному миру, чтобы справиться с последствиями этой войны", – заявил Боррель.

В начале октября государства-члены ЕС договорились на рабочем уровне о том, что до 15 000 украинских военных как можно скорее должны пройти обучение за пределами страны.

Австрия и Венгрия заявили, что не будут участвовать в миссии EUMAM Ukraine. Нейтральная Австрия поддержала запуск миссии, но воздержится от участия, а Венгрия стала единственной страной ЕС, которая вообще не поддержала создание EUMAM.

Оксана Житнюк

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