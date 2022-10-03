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ЕС планирует обучить до 15 000 украинских военных, страны спорили о деталях – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 16:38
ЕС планирует обучить до 15 000 украинских военных, страны спорили о деталях – Spiegel - Фото
Украинский военный (Фото: 43 ОАБр им. гетмана Тараса Трясила)

Евросоюз планирует обучить до 15 000 украинских военных в рамках тренировочной миссии, которую ЕС организует для Вооруженных Сил Украины. Во время обсуждения подробностей у стран ЕС возникли некоторые разногласия. Об этом сообщает Spiegel.

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По информации Spiegel, за последние недели на рабочем уровне государства-члены ЕС договорились о том, что до 15 000 украинских военных как можно скорее должны пройти обучение за пределами страны.

По словам дипломатов, принимавших участие в переговорах, 3000 украинских военных должны пройти специальную подготовку, например, тактико-боевую подготовку для командиров или курсы для инженеров.

Планы миссии, которые глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил в конце августа, должны быть определены уже в середине октября. По словам дипломатов ЕС, тогда все может пойти очень быстро.

Как отмечает Spiegel, до сих пор отдельные страны ЕС обучали украинцев по двусторонним проектам.

Когда ЕС начнет миссию (она будет называться Миссия военной помощи Европейского Союза, или сокращенно EUMAM), деятельность отдельных государств будет объединена, что должно улучшить координацию.

По данным Spiegel, у стран ЕС возникли некоторые разногласия по поводу деталей планирования миссии.

Польша предложила создать центральный тренировочный лагерь для украинцев недалеко от границы с Украиной. По словам военных, поляки хотели обучать там боевые группы вплоть до батальона.

В Германии полагают, что создание большого тренировочного лагеря в Польше заняло бы много времени и что такой лагерь должен быть тщательно защищен от возможного шпионажа со стороны российских спецслужб, а также от возможных нападений или диверсий.

В итоге в ЕС нашли компромисс, сообщает Spiegel.

Поляки должны создать небольшой штаб (Штаб вооруженных сил) и получат для этого средства ЕС.

Вместо центрального тренировочного лагеря должны быть организованы индивидуальные курсы в странах ЕС.

Германия уже планирует собственные учебные курсы. Так, например, украинских командиров могли бы обучать тактике в центре боевого моделирования бундесвера. Кроме того в ФРГ планируется обучать инженеров, саперов, медиков и других специалистов.

Окончательные детали миссии EUMAM должны обсудить в Брюсселе на следующей неделе. Решение по проекту должно быть принято на следующем официальном внешнем совете ЕС 17 октября.

Читайте также: США создают командование в Германии для помощи Украине и обучения ВСУ – NYT

Наталія Медведєва
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война обучение
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