США создают командование в Германии для помощи Украине и обучения ВСУ – NYT
США создадут в Германии отдельное командование, которое позволит упорядочить систему обучения и помощи Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Пентагоне.
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Новое командование будет расположено в штаб-квартире армии США в Висбадене, неподалеку от которого украинские военные проходят обучение на американском оружии. В него войдут порядка 300 человек, подчиняться оно будет генералу Кристоферу Каволи, командующему силами США в Германии.
Командование будет выполнять решения Контактной группы формата Рамштайн. Оно также будет контролировать обучение на полигонах в Германии и центрах технической поддержки в соседних странах.
Изменения вводятся, чтобы придать формальную структуру военной поддержке Украины по примеру того, как США это делали в Ираке и Афганистане.
Глава Пентагона Ллойд Остин и его помощники должны принять окончательное решение в ближайшие недели, оборонное ведомство США и Белый дом поддерживают этот подход.
- 28 сентября США утвердили новый пакет помощи Украине. Но 18 новых HIMARS из него приедут для ВСУ не завтра: производство установок займет несколько лет.
- Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет 12 октября.
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