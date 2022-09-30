США создают командование в Германии для помощи Украине и обучения ВСУ – NYT

США создадут в Германии отдельное командование, которое позволит упорядочить систему обучения и помощи Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Пентагоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новое командование будет расположено в штаб-квартире армии США в Висбадене, неподалеку от которого украинские военные проходят обучение на американском оружии. В него войдут порядка 300 человек, подчиняться оно будет генералу Кристоферу Каволи, командующему силами США в Германии.

Командование будет выполнять решения Контактной группы формата Рамштайн. Оно также будет контролировать обучение на полигонах в Германии и центрах технической поддержки в соседних странах.

Изменения вводятся, чтобы придать формальную структуру военной поддержке Украины по примеру того, как США это делали в Ираке и Афганистане.

Глава Пентагона Ллойд Остин и его помощники должны принять окончательное решение в ближайшие недели, оборонное ведомство США и Белый дом поддерживают этот подход.

28 сентября США утвердили новый пакет помощи Украине. Но 18 новых HIMARS из него приедут для ВСУ не завтра: производство установок займет несколько лет.

Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет 12 октября.

Читайте также: Украина "со скрипом" ведет переговоры с США, чтобы получить HIMARS уже сейчас – Арахамия

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.