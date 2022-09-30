UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США создают командование в Германии для помощи Украине и обучения ВСУ – NYT

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 10:17
США создают командование в Германии для помощи Украине и обучения ВСУ – NYT - Фото
Кристофер Каволи (Фото: НАТО)

США создадут в Германии отдельное командование, которое позволит упорядочить систему обучения и помощи Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников в Пентагоне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новое командование будет расположено в штаб-квартире армии США в Висбадене, неподалеку от которого украинские военные проходят обучение на американском оружии. В него войдут порядка 300 человек, подчиняться оно будет генералу Кристоферу Каволи, командующему силами США в Германии.

Командование будет выполнять решения Контактной группы формата Рамштайн. Оно также будет контролировать обучение на полигонах в Германии и центрах технической поддержки в соседних странах.

Изменения вводятся, чтобы придать формальную структуру военной поддержке Украины по примеру того, как США это делали в Ираке и Афганистане.

Глава Пентагона Ллойд Остин и его помощники должны принять окончательное решение в ближайшие недели, оборонное ведомство США и Белый дом поддерживают этот подход.

  • 28 сентября США утвердили новый пакет помощи Украине. Но 18 новых HIMARS из него приедут для ВСУ не завтра: производство установок займет несколько лет.
  • Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет 12 октября.

Читайте также: Украина "со скрипом" ведет переговоры с США, чтобы получить HIMARS уже сейчас – Арахамия

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США ВСУ война оружие военная помощь обучение командование Кристофер Каволи
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 