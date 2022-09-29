Украина "со скрипом" ведет переговоры с США, чтобы получить HIMARS уже сейчас – Арахамия

Украина будет настаивать на передаче ракетных систем HIMARS и другого западного вооружения "уже сейчас", а не в течение нескольких лет. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телемарафона.

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"Производители не готовы были к таким массивным заказам, потому любая закупка – это минимум шесть месяцев. Максимум – полтора-два года. Нас это не устраивает, конечно. Поэтому мы работаем на уровне парламента США, чтобы делать так называемые свопы, то есть обмены", – сказал Арахамия.

Он отметил, что украинская сторона рассчитывает забирать имеющееся в наличии оружие непосредственно из американской армии, даже если оно уже было в эксплуатации, а после завершения производства армия США получит новое оружие.

"Мне кажется, это выигрышная ситуация для обеих сторон. Американские армейцы будут получать новое оружие, а мы будем получать оружие немедленно – для нас сейчас это важнее, чем состояние этого оружия. Потому сейчас идут со скрипом, я бы сказал, такие переговоры по поводу, например, HIMARS. Мы хотим получить HIMARS уже сейчас, а потом уже пускай армия США получает их через год или полтора", – сказал Арахамия.

28 сентября Белый дом объявил о дополнительной помощи для Украины в размере $1,1 млрд, куда войдут 18 РСЗО HIMARS, а также оружие для противодействия беспилотникам.

Пентагон разъяснил, что вооружения из нового пакета будут переданы в рамках программы долгосрочной поддержки Украины. Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет.

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Оксана Житнюк

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