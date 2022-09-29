18 новых HIMARS приедут для ВСУ не завтра: производство установок займет несколько лет
В рамках пакета долгосрочной военной помощи Украине США анонсировали 18 ракетных систем M142 HIMARS для ВСУ, однако эти установки не прибудут "завтра" – их еще нужно произвести на мощностях корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный официальный представитель Министерства обороны США.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
28 сентября США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $1,1 млрд: что туда войдет.
"Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление – это только начало процесса закупок", – сказал чиновник. Другими словами, эти установки должны быть произведены по контракту в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а не взяты со складов США.
Читайте также: Рамштайн 5.0: три ключевые темы главного форума по поставкам оружия Украине
Он объяснил, что "если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся Вооруженным Силам Украины".
"Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в дальнейшем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз", – добавили в Пентагоне.
Спикер отметил, что такой процесс "никоим образом" не исключает того, что Вашингтон продолжит помогать Украине с ее актуальными потребностями в освободительной войне против российских оккупантов оборудованием и боеприпасами из запасов армии США.
- 12 сентября 2022 года WSJ написала, что Украина запросила у США ракеты ATACMS для продолжения контрнаступления в 2023 году.
- 25 сентября президент Зеленский заявил, что если США передадут Украине танки, то это сделают и европейские союзники.
- Полный официальный список того, что США поставили Украине для отражения российской агрессии.
Читайте также: Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений
Комментарии