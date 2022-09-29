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18 новых HIMARS приедут для ВСУ не завтра: производство установок займет несколько лет

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 11:21
18 новых HIMARS приедут для ВСУ не завтра: производство установок займет несколько лет - Фото
М142 HIMARS (фото - ЕРА)

В рамках пакета долгосрочной военной помощи Украине США анонсировали 18 ракетных систем M142 HIMARS для ВСУ, однако эти установки не прибудут "завтра" – их еще нужно произвести на мощностях корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщил на брифинге высокопоставленный официальный представитель Министерства обороны США.

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28 сентября США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $1,1 млрд: что туда войдет.

"Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление – это только начало процесса закупок", – сказал чиновник. Другими словами, эти установки должны быть произведены по контракту в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, а не взяты со складов США.

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Он объяснил, что "если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся Вооруженным Силам Украины".

"Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в дальнейшем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз", – добавили в Пентагоне.

СПРАВКА. Ранее США поставили Украине 16 установок HIMARS из запасов Пентагона, а союзники предоставили ей еще 10 аналогичных систем. Эти боевые машины, бьющие по арсеналам врага в тылу, по их командным пунктам, линиям снабжения и другим объектам, остановили наступление захватчиков почти на всей линии фронта. Поставки таких современных систем от союзников – переломный момент войны. Украина надеется вскоре и в рамках долгосрочного строительства мощной армии получить танки Abrams, Leopard, современные самолеты и другие образцы западных вооружений.

Спикер отметил, что такой процесс "никоим образом" не исключает того, что Вашингтон продолжит помогать Украине с ее актуальными потребностями в освободительной войне против российских оккупантов оборудованием и боеприпасами из запасов армии США.

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Євген Пилипенко
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боеприпасы война оружие поддержка вооружение РСЗО военная помощь союзники Lockheed Martin HIMARS M142
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