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Если США передадут Украине танки, это сделают также и европейские союзники – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 18:22
Если США передадут Украине танки, это сделают также и европейские союзники – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский, Фото — Офис Президента Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что если США передадут Украине танки, то и европейские союзники помогут этим видом вооружения. Об этом он сказал в интервью CBS News.

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Его спросили, что сейчас необходимо украинской армии для успешного контрнаступления.

Зеленский в первую очередь назвал HIMARS и другие РСЗО. Во-вторых — артиллерию и танки.

"Я думаю, если мы получим танки от США, европейские союзники также помогут нам деоккупировать украинские города танками", – сказал он.

Президент попросил не доверять российским нарративам о том, что танки будут переданы Украине, чтобы стрелять по территории России.

"Это неправда. Даже если бы мы хотели этого. Наша задача – защитить свою территорию. Нам не нужна чужая страна, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наш народ", – отметил Зеленский.

Системы ПВО – номер три в потребностях Украины. "Нам абсолютно необходимо, чтобы США проявили лидерство и передали Украине системы ПВО", – сказал президент.

  • В конце августа Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на производство зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Стоимость сделки – $182 млн.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский пво артиллерия HIMARS
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