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Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет 12 октября

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 22:13
Следующая встреча в формате Рамштайн пройдет 12 октября - Фото
Джулианна Смит (фото: EPA)

Шестая встреча в формате Рамштайн состоится 12 октября в Брюсселе. Об этом сообщила журналистам посол США при НАТО Джулиан Смит, передает Радио Свобода.

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Шестой Рамштайн пройдет за день до встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая запланирована на 13 октября.

На уточняющий вопрос, чего ждать от шестого Рамштайна, и может ли Украина рассчитывать на получение дальнобойных установок 300+ км, танков и боевых самолетов, посол ответила, что оказание помощи – это "постоянно развивающийся процесс", приведя в пример поставки Украине противовоздушной обороны, затем – береговой, а также амуниции.

"Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от США, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться. Мы будем базировать эти списки на том, что есть, и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", – сказала Смит.

Она также подчеркнула, что США и союзники находятся в постоянном контакте с украинским военно-политическим руководством, проинформированы об актуальных запросах украинской стороны и "приложат все усилия, чтобы удовлетворить эти требования".

  • Пятый Рамштайн проходил 8 сентября, в нем участвовали более 50 государств. За день до встречи Президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $675 млн. Детальнее о результатах пятой встречи в формате Рамштайн – в материале LIGA.net.
  • 21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в РФ и пообещал поддержать псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Подоляк заявил, что Запад должен отреагировать на это активизацией Рамштайна и увеличением поставок тяжелого вооружения для Украины.
Оксана Житнюк
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военная помощь рамштайн джулиан смит
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