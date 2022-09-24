На мобилизацию в России союзники Украины могут ответить активизацией Рамштайна – Подоляк
24.09.2022, 22:04
Михаил Подоляк (фото – пресс-служба Офиса президента)
Ответом союзников Украины на очередную военную эскалацию, которую запустила Россия, может быть увеличение военной помощи. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
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"Каков должен быть ответ союзников на мобилизацию в России?
1. Активизация "Рамштайна".
2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.
3. ATACMS.
4. Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.
5. Тренинговые центры для бойцов.
Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" – написал Подоляк.
- "Российский медведь ранен", и это может привести к новому витку эскалации его агрессии против Украины, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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