На мобилизацию в России союзники Украины могут ответить активизацией Рамштайна – Подоляк

Ответом союзников Украины на очередную военную эскалацию, которую запустила Россия, может быть увеличение военной помощи. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Каков должен быть ответ союзников на мобилизацию в России?

1. Активизация "Рамштайна".

2. Вдвое больше HIMARS и снарядов.

3. ATACMS.

4. Немедленное снятие "табу" на танки/БТР.

5. Тренинговые центры для бойцов.

Украина защищает не только себя, но и границы Европы. Или это до сих пор непонятно партнерам?" – написал Подоляк.

"Российский медведь ранен", и это может привести к новому витку эскалации его агрессии против Украины, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Сергій Бережний

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