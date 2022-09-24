Российский медведь ранен, и будет особенно опасен, пока не истечет кровью – Моравецкий

"Российский медведь ранен", и это может привести к новому витку эскалации его агрессии против Украины. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередном выпуске своего подкаста.

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Моравецкий считает, что "русский медведь" получил тяжелый удар, он "теряет кровь и дыхание", но пока у него остается достаточно сил для нового витка эскалации.

"Обращение Путина с объявлением о мобилизации призвано было напугать, но на деле показало не силу России, а глубину кризиса, в который она себя загнала", – сказал премьер.

Он отметил, что с самого начала вторжения мир увидел позор российской армии, ее ветхую технику уровня прошлого века, брошенные в полях танки, солдат, которые после сдачи в плен утверждали, что шли не на войну, а на учения".

После того, как ВСУ начали освобождать оккупированные города, Путин оказался "прижат к стенке", считает Моравецкий.

"Еще яснее это показала реакция в России на объявленную мобилизацию. Российский интернет захлестнула волна запросов о том, как избежать отправки в армию и как уехать из России", – отметил он.

По его мнению, "здание российской пропаганды уже рушится", Путин это знает и поэтому не видит для себя иного выхода, кроме как наращивать эскалацию.

"Это не отменяет того, что его режим слабеет с каждым днем", – сказал Моравецкий.

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Сергій Бережний

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