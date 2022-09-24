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Российский медведь ранен, и будет особенно опасен, пока не истечет кровью – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 18:45
Российский медведь ранен, и будет особенно опасен, пока не истечет кровью – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (фото – EPA)

"Российский медведь ранен", и это может привести к новому витку эскалации его агрессии против Украины. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередном выпуске своего подкаста

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Моравецкий считает, что "русский медведь" получил тяжелый удар, он "теряет кровь и дыхание", но пока у него остается достаточно сил для нового витка эскалации. 

"Обращение Путина с объявлением о мобилизации призвано было напугать, но на деле показало не силу России, а глубину кризиса, в который она себя загнала", – сказал премьер.

Он отметил, что с самого начала вторжения мир увидел позор российской армии, ее ветхую технику уровня прошлого века, брошенные в полях танки, солдат, которые после сдачи в плен утверждали, что шли не на войну, а на учения". 

После того, как ВСУ начали освобождать оккупированные города, Путин оказался "прижат к стенке", считает Моравецкий.

"Еще яснее это показала реакция в России на объявленную мобилизацию. Российский интернет захлестнула волна запросов о том, как избежать отправки в армию и как уехать из России", – отметил он.

По его мнению, "здание российской пропаганды уже рушится", Путин это знает и поэтому не видит для себя иного выхода, кроме как наращивать эскалацию.

"Это не отменяет того, что его режим слабеет с каждым днем", – сказал Моравецкий.

СПРАВКА. 21 сентября 2022 года в России была объявлена "частичная" мобилизация: на войну против Украины отправят 300 000 резервистов. Россияне тут же раскупили все билеты в Стамбул и Тбилиси. Украинская разведка полагает, что всеобщая мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму". Говоря о "поддержке" фейковых референдумов захватчиков в четырех частично оккупированных областях Украины, диктатор РФ также намекнул на ядерное оружие. "Это трагедия для российского народа", – отреагировали у президента Зеленского. После объявленной мобилизации россияне пытаются выехать из страны. 

Читайте также: "Для россиян это будет убийственная зима". Почему мобилизация в России не поможет Путину

Сергій Бережний
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Матеуш Моравецкий война мобилизация в россии
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