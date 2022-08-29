ЕС предложит новую учебную миссию для укрепления Вооруженных Сил Украины – Bloomberg

Европейский Союз может организовать для Вооруженных Сил Украины снайперскую, саперную и офицерскую подготовку в рамках новой обучающей миссии. С таким предложением обратится глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель к главам МИД стран ЕС на встрече, которая состоится 29-31 августа в Праге. Об этом сообщает Bloomberg.

Bloomberg ссылается на неофициальный документ, направленный странам-членам внешнеполитическим подразделением ЕС, где в общих чертах изложена программа обучения украинских военных, которую официально предложит Боррель.

Как отмечается, Киев определил некоторые конкретные потребности в обучении украинских военнослужащих, в том числе для медицинских, саперных и снайперских задач, а также в различных видах подготовки офицеров.

Если страны ЕС согласятся с этим предложением, его надо будет согласовать с ВСУ и провести консультации с партнерами, включая США и Великобританию.

Как отмечается, в рамках общей политики Евросоюза в области безопасности и обороны ЕС уже учредил военные учебные миссии в Центральноафриканской Республике, Мозамбике и Мали.

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Наталия Медведева

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