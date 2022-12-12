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Зеленский: Война закончится, когда ВСУ вернут все территории. Все остальное — заморозка

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 14:23
Зеленский: Война закончится, когда ВСУ вернут все территории. Все остальное — заморозка - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Война России против Украины закончится, когда Вооруженные Силы Украины выйдут на границы 1991 года, все остальное будет заморозкой конфликта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

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По его словам, никто не сможет сказать, сколько будет продолжаться война. 

"Я ответственный человек и понимаю, что это значит для людей услышать, когда война закончится. Потому что это главный вопрос. Я не играю с такими вещами. Для нас конец войны, как бы то ни звучало, как бы кто-то верил или нет. Конец—– это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах", — сказал Зеленский.

Он отметил, что не должно быть заморозки конфликта, а война закончится только тогда, когда Украина деоккупирует все территории. 

"Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то там на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это неправда, и нечестно. Потому что все это наши воюющие граждане. Потому я и говорил, что война не далеко. Она повсюду и в каждом доме сегодня", — заявил глава государства.

Также президент считает, что ход войны будет зависеть от военной помощи США, а увеличение помощи может ускорить наступление ВСУ. 

"И мы следим, потому что мы переживаем этот факт. И слышим месседжи разные, с разных сторон, если изменится климат в политике, в Конгрессе, и это может сильно повлиять и на помощь Украине. Самое главное, чтобы США, общество знало и не сбилось с курса, с этого пути поддержки Украины, а знало, что мы воюем и за них тоже", — резюмировал он. 

Читайте также: Зеленский: Если Путин неожиданно умрет, то войны не будет. Такое уже было во времена СССР

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский США война военная помощь наступление ВСУ
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