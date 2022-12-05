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Зеленский напомнил о судьбе Будапештского меморандума тем, кто хочет договариваться с РФ

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 21:30

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник заявил, что мир с Россией будет возможен только после того, как она вернет оккупированные территории, и на примере Будапештского меморандума напомнил, что РФ не держит свое слово.

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5 декабря отмечается 28-я годовщина подписания Будапештского меморандума, который должен был обеспечить Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальную целостность.

Судьба Будапештского меморандума, по мнению Зеленского, "дает ответы на многие нынешние вопросы о России".

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверение безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.

"Что-то просто подписать с этими террористами – мира не будет. Что-то просто согласовать с ними – точно нарушат. Отдать России хотя бы что-нибудь из элементов безопасности других – означает новую войну", – сказал президент Украины.

Зеленский считает, что мир может дать только демонтаж российских террористических возможностей, увольнение всей украинской земли, привлечение военных преступников к ответственности.

  • 3 декабря президент Франции Макрон заявил, что "хотел бы", чтобы у России были собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров.
  • Данилов назвал эту идею "странной логикой подковерной дипломатии, время которой прошло".
  • Арахамия также отреагировала: Украина готова обсудить с РФ "гарантии безопасности" для нее, но после того, как страна-агрессор выполнит четыре условия. Речь о выплате репараций, выводе войск с территории Украины, наказании всех военных преступников и добровольной сдаче ядерного оружия.
Андрій Водяний
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