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Данилов дает РФ одну гарантию безопасности: отсутствие смертной казни в приговоре в Гааге

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 13:04
Данилов дает РФ одну гарантию безопасности: отсутствие смертной казни в приговоре в Гааге - Фото
Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что время подковерной дипломатии с Россией истекло. Так он отреагировал на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставления России гарантий безопасности в случае возвращения к мирным переговорам.

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"Стране-террористу и убийце хотят предоставить гарантии безопасности? Вместо Нюрнберга – подписание соглашения с Россией и рукопожатие? Украинская кровь на руках Путина не помешает business as usual? Странная логика подковерной дипломатии, время которой истекло", — написал Данилов в Facebook.

Он считает, что следует говорить о гарантиях безопасности для мира от России, а не наоборот.

Данилов напомнил о Будапештском меморандуме, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на обязательства трех ядерных государств – США, России и Великобритании – уважать территориальную целостность Украины и воздерживаться от угрозы силой или ее применения против Украины.

Менее чем через 20 лет Россия, вопреки своим обязательствам, захватила украинский Крым и развязала войну на Донбассе, которая в феврале 2022 года переросла в полномасштабные боевые действия на всей территории Украины.

"Когда ты безоружный, ты не представляешь угрозы. Мы, к сожалению, знаем. Денуклеаризированная и демилитаризованная так называемая Россия – лучшая гарантия мира для Европы и мира", — заявил он.

Данилов согласен на единственную гарантию для РФ – "после приговора в Гааге не [будет] предусмотрена смертная казнь".

Читайте также: Макрон: Путин допустил большую ошибку, развязав войну, но переговоры еще возможны

Андрій Водяний
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война эмманюэль макрон Алексей Данилов гарантии безопасности
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